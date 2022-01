I due avrebbero litigato per una ragazza

Il cadavere di un giovane è stato ritrovato, nella tarda serata di ieri, in un ostello di via Rittmeyer, a Trieste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sul caso, il medico legale e il sostituto procuratore di turno. Sarebbe stato strangolato da un coetaneo per ragioni sentimentali , una ragazza che i due si contendevano: l’autore dell’omicidio avrebbe confessato nella notte. Secondo quanto appreso, entrambi sarebbero minorenni.

