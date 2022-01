I presunti abusi in una casa del quartiere Vomero

(LaPresse) – L’avrebbero prima drogata poi violentata durante la notte di Capodanno. È quanto ha denunciato una 29enne. I fatti sarebbero avvenuti al Vomero, quartiere della ‘Napoli bene’. Come riportano i media locali, la donna, non del posto, si sarebbe recata a casa di alcuni amici per trascorrere la serata. Ad un certo punto avrebbe cambiato abitazione in auto, con una persona. Nel secondo appartamento, al suo risveglio, la donna si sarebbe accorta di essere stata violentata mentre non era cosciente. Un ricordo frammentato il suo, forse a causa del ‘black out’ causato dagli stupefacenti. La denuncia ha fatto ovviamente scattare le indagini da parte della Procura partenopea che ora cercherà di far luce su quanto accaduto.

A Milano intanto vanno avanti le indagini su altri episodi di violenza avvenuti la notte di Capodanno: molestie di gruppo subite da diverse donne durante i festeggiamenti in piazza Duomo.

