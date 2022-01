Così Francesco nel corso della catechesi per l'udienza generale del mercoledì

Papa Francesco si è soffermato sulle adozioni nel corso della catechesi per l’udienza generale del mercoledì. “La via dell’adozione è un atteggiamento generoso e bello. Questo tipo di scelta è tra le più alte forme d’amore, di paternità e di maternità”, ha spiegato Bergoglio che poi ha fatto un appello alle istituzioni: “Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso, vigilando con serietà ma anche semplificando l’iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia, e di tanti sposi che desiderano donarsi nell’amore”.

