Il sindaco: "Lo stabile era in disuso e in fase di ristrutturazione"

Intorno alle 21 di domenica 2 gennaio, ad Afragola, in provincia di Napoli, è crollato uno stabile nel centro storico. Si tratta di un palazzo in disuso. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia per verificare l’eventuale presenza di persone.

“Trattandosi di uno stabile in disuso e in fase di ristrutturazione non c’è alcun dato certo in merito alla presenza di dispersi sotto le macerie. Ma i vigili del fuoco stanno facendo tutte le verifiche del caso”. Lo dice a LaPresse Antonio Pannone, sindaco di Afragola, in provincia di Napoli. “Il dubbio è che nei locali vivesse abusivamente qualche extracomunitario. Poi dobbiamo scongiurare l’eventualità che sia rimasto coinvolto qualche passante”, spiega il sindaco che sin da subito si è recato sul luogo del crollo.

Crollo palazzina di quattro piani ad #Afragola (NA): proseguono da stanotte le operazioni dei #vigilidelfuoco, nessuna persona risulta al momento coinvolta [#3gennaio 8:00] pic.twitter.com/d2eKFdy7eL — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 3, 2022

