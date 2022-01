L'aggressore è un 40enne che è stato fermato dai carabinieri

Un uomo di 40 anni ha ucciso il proprio figlio di 7 anni e ha ferito a coltellate la moglie che viveva in un’altra casa ma sempre in provincia di Varese. Lo confermano a LaPresse fonti investigative. Nella serata di ieri, l’uomo ha ucciso il bambino, per cause ancora da accertare, mentre era nella propria abitazione a Morazzone. In quel momento, la madre del piccolo era a casa dei propri genitori. Lì il 40enne l’ha raggiunta accoltellando. L’uomo è stato fermato dai carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata