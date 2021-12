Uccise perché donne, perché, come donne, considerate una ‘proprietà’ o perché contrarie, per le loro scelte o stili di vita, a quello che la società o la famiglia prevede per loro. Sono le donne vittime di femminicidio, uccise per un ‘no’ al marito violento, al padre che le impone un matrimonio forzato, all’ex da cui si è separata.

Il termine, purtroppo, ormai è entrato a far parte della nostra quotidianità. Secondo i dati del Viminale, tra il 1° gennaio e il 12 dicembre 2021, sono stati registrati complessivamente 277 omicidi, con 112 vittime donne di cui 95 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 64 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Numeri freddi, forse impersonali, ma che significano che in Italia, nel 2021 è stata uccisa una donna ogni 72 ore. La complessità del fenomeno è però tale da rende difficile anche il calcolo ufficiale.

Il dato del Viminale arriva al 12 dicembre: 24 ore dopo, il 13 dicembre un’altra donna, Mihaela Kleics, è stata uccisa a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, con almeno 30 coltellate dal suo compagno e il 26 dicembre a Gradara, un’altra donna è stata uccisa dal marito. Il totale, almeno per ora, sale a 114.

Tante, tantissime vittime, riunite in un lungo, doloroso elenco: ecco i casi che più hanno scosso l’opinione pubblica nel 2021.

– 16 gennaio. Victoria Osagie, 34 anni, è stata uccisa dal marito, all’interno della propria casa, a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia.

– 24 gennaio. Roberta Siragusa aveva 17 anni. Il suo cadavere, parzialmente carbonizzato è stato ritrovato a Caccamo, in provincia di Palermo, all’interno di un burrone. La procura di Termini Imerese, al termine di un lungo interrogatorio, ha disposto il fermo del fidanzato 19enne.

– 26 gennaio. Teresa Gentile, 48 anni, viene uccisa mentre è a casa, a Orta Nova, in provincia di Foggia, uccisa con diverse armi da taglio. I carabinieri, nei minuti successivi, hanno bloccato Gerardo Tarantino, 46 anni. L’uomo, unico indagato per l’omicidio, si è tolto la vita in carcere, dove era detenuto.

– 29 gennaio. Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, Teodora Casasanta, 39 anni, e il figlio Ludovico, 5 anni, sono stati uccisi dal 39enne, marito e padre delle due vittime. Entrambi sono stati uccisi con numerose coltellate.

– 1 febbraio. Sonia Di Maggio, aveva 29 anni, è stata uccisa a Minervino di Lecce. La vittima si trovava in strada, nella frazione di Specchia Gallone, insieme al fidanzato quando all’improvviso è stata aggredita dall’ex compagno della giovane.

– 6 febbraio. Ilenia Fabbri aveva 46 anni. E’ stata ritrovata senza vita nella casa in cui viveva a Faenza, in provincia di Ravenna. Dell’omicidio viene accusato l’ex marito Claudio Nanni.

– 7 febbraio. Ha perso la vita Luljeta Hestha, 47 anni, originaria dell’Albania, da 10 anni in Italia: 5 ferite di arma da taglio. È morta all’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Perla sua morte, la procura di Lodi ha fermato il convivente, un connazionale di 43 anni. Nella stessa giornata, a Palermo, è stata uccisa Piera Napoli, cantante di 32 anni, madre di 3 figli. Il marito, 37 anni, ha confessato l’omicidio: Piera gli aveva annunciato di non amarlo più. E sempre il 7 febbraio, a Faenza, Ylenia Fabbri, 46 anni, è stata sgozzata poco prima dell’alba. Qualche giorno più tardi, le forze dell’ordine hanno fermato l’ex marito.

– 17 febbraio. Lidia Peschechera, 49 anni, è stata uccisa all’interno della sua casa a Ticinello, Pavia. L’allarme è stato lanciato dall’ex marito. Il cadavere di Lidia è stato ritrovato nella vascada bagno. Nelle ore seguenti, le forze dell’ordine hanno fermato un ragazzo di 28 anni, exconvivente della vittima.

– 19 febbraio. Clara Ceccarelli, 69 anni, si sentiva minacciata dall’ex al punto da pagarsi i funerali. È stata uccisa con trenta coltellate nel suo negozio, nel centro storico di Genova.

– 22 febbraio. In 24 ore, due le donne che perdono la vita. Sono Deborah Sartori, uccisa nellanotte in località Maso Saracini a Cortesano, frazione di Trento. A ucciderla, l’ex marito Lorenzo Cattoni, 39 anni, che l’ha colpita più volte con un’ascia in una zona di campagna dove stava lavorando. L’altra vittima è Rossella Placati, 50 anni, il cui cadavere è stato ritrovato nella propria abitazione a Borgo San Giovanni a Bondeno, in provincia di Ferrara. Per la sua morte è stato fermato il compagnoche, in un primo momento, si era recato dalle forze dell’ordine per denunciare il ritrovamento del corpo. La sua ricostruzione dei fatti, secondo il magistrato, è stata ‘contraddittoria e lacunosa’. Al termine dell’interrogatorio, l’uomo è stato fermato.

– 14 marzo. A Napoli, con 12 coltellate al torace viene uccisa Ornella Pinto, 40 anni da compiere il prossimo mese di maggio. A colpirla, ripetutamente, il suo compagno, Giuseppe Iacomino, 43 anni, che, dopo averla aggredita, è fuggito in auto. Si è costituito alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, Terni. Ai militari dell’Arma, l’uomo ha detto di aver ucciso Ornella.

– 18 aprile. A Pova del Grappa, in provincia di Vicenza, Dorina Alla, 51 anni, viene colpita più volte con un martello dal marito. È stato egli stesso ad avvertire i soccorsi. Il delitto è avvenuto davanti agli occhi dei figli: un bambino di 9 anni e una ragazzina di 13 anni. Nello stesso giorno, ad Aosta, Elena Raluca Serban, 32 anni, viene trovata agozzata nella sua casa. Tre giorni dopo, viene arrestato Gabriel Falloni, 36 anni, originario di Sorso in provincia di Sassari.

– 19 aprile. A Rocchetta Nervina, in provincia di Imperia, Tina Boero, 80 anni, viene uccisa dal marito, Fulvio Sartori, 81 anni. L’uomo uccide anche il loro cane, poi tenta invano il suicidio.

– 21 aprile. A Marino, in provincia di Roma, muore Annamaria Ascolese, 5 giorni dopo essere stata colpita dai proiettili esplosi dall’arma di ordinanza del marito, ex vicebrigadiere dei carabinieri che, dopo averla ferita si suicida.

– 1 maggio 2021. A Novellara, in provincia di Reggio Emilia, muore Saman Abbas, ragazza di origini pakistane, in Italia con la famiglia dal 2016. Secondo le ipotesi degli inquirenti, la ragazza è stata uccisa con la complicità dei parenti per essersi opposta ai dettami delle loro tradizioni, tra cui le nozze combinate alle quali lei si era ribellata. Successivamente il corpo senza vita sarebbe stato occultato. Nella stessa giornata, a Portoferraio, Isola d’Elba, viene ritrovata senza vita Silvia Del Signore, 59 anni. A ucciderla sarebbe stato il marito, 45 anni, con una serie di violente percosse.

– 2 maggio. Emma Elsie Michelle Pezemo, 31 anni, originaria del Camerun, è stata trovata morta il 2 maggio 2021 a Bologna: il suo corpo era stato fatto a pezzi e raccolto in alcuni sacchi prima di essere gettato in un cassonetto. Il compagno, Jacques Honoré Ngouenet, connazionale di 43 anni, era stato trovato impiccato nella sua abitazione.

– 5 maggio. A San Paolo Belsito, provincia di Caserta, viene trovata senza vita Ylenia Lombardo, 33 anni. Nelle ore successive, i carabinieri arrestano un 36enne, conoscente della vittima. Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe lamentato la presenza di un ‘corteggiatore’ insistente.

– 7 maggio. A Torino, perde la vita Angela Dargenio, 48 anni, uccisa con colpi di pistola, arma d’ordinanza dell’ex marito, Massimo Bianchi, 50anni, guardia giurata. I due erano separati da poco, ma l’uomo non accettava la fine della loro storia.

– 12 maggio. A Rho, in provincia di Milano, viene trovata senza vita Tunde Blessing, 25 anni, originaria della Nigeria, incinta. Qualche giorno più tardi, viene fermato con l’accusa di omicidio l’ex compagno della vittima: è un ghanese di 35 anni.

– 8 maggio. Ad Altopascio, in provincia di Lucca, Maria Carmina Fontana, 50 anni, conosciuta come Carmela, viene uccisa a coltellate dal marito 54enne, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi.

– 29 maggio. A Roma, Perera Priyadarshawie Donashantini Liyanage Badda, 40 anni, originaria dello Sri Lanka, è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno.

– 2 giugno. A Spresiano, in provincia di Treviso, Bruna Mariotto, 50 anni, è stata uccisa dal suocero Lino Baseotto, 80 anni, con il fucile da caccia. L’uomo si è suicidato.

– 12 giugno. A Castelnuovo Magra, in provincia di La Spezia, Alessandra Piga, 25 anni, viene uccisa a coltellate dall’ex compagno, Yassin Erroum, 30 anni, nordafricano. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. I due avevano un figlio di un anno e mezzo.

– 13 giugno. A Ventimiglia, in provincia di Imperia, Sharon Micheletti, 30 anni, è stata uccisa dall’ex compagno Antonio Vicari, 65 anni.

– 19 giugno. Ad Arese, in provincia di Milano, perde la vita Silvia Susana Villegas Guzman, 48 anni, di origini messicane. A ucciderla è stato il marito, un connazionale di 41 anni.

– 27 giugno. A Valsamoggia, in provincia di Bologna, viene uccisa Chiara Gualzetti, 15 anni. Le forze dell’ordine fermano un 16enne che confessa l’omicidio.

– 3 luglio. A Livorno viene trovata senza vita Ginetta Giolli, 62 anni, con una profonda ferita alla testa. Il giorno dopo, il marito, un marocchino di 55 anni, ricercato dalla polizia, si consegna in questura.

– 16 luglio. A Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, muore Vincenza Tortora, 63 anni, uccisa dal marito 70enne con un coltello, al culmine di una lite.

– 29 luglio. A Roma, Lorenza Monica Vallejo Mejia, 44 anni, è stata uccisa dal compagno Orlando Gonzalez Arbelaez, 68 anni.

– 11 agosto. A Vigevano, in provincia di Pavia, Marylin Pera, 39 anni, è stata trovata senza vita, uccisa a coltellate. Il compagno, 59 anni, con il quale aveva iniziato una relazione da poco più di due settimane, si costituisce.

– 12 agosto. A Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, muore Silvia Manetti, 46 anni, uccisa dal compagno, 48 anni che telefona al 112, confessando l’omicidio. Nello stesso giorno, viene ritrovata senza vita Shegushe Paeshti, 54 anni. La donna, di origini albanesi, è stata strangolata dal marito che poi si è suicidato.

– 22 agosto. Catherine Panis, 42 anni, e sua figlia Stefania Chiarisse Panis, 15 anni, vengono uccise da Salvatore Totò Staltari, marito e padre delle vittime. Le due donne sono state uccise a Francolino, frazione di Carpiano, nel Milanese.

– 23 agosto. Ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello in provincia di Catania, Vanessa Zappalà, 26 anni, è stata colpita a morte da diversi colpi di pistola mentre passeggiava nel paesino con alcuni amici.

– 5 settembre. A Verona, Chiara Ugolini, 27 anni, viene trovata senza vita in casa, un appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona). E’ stato il fidanzato a dare l’allarme dopo aver trovato il cadavere della ragazza, preoccupato perché la 27enne non rispondeva al telefono e non si era presentata al lavoro. In tarda serata, il presunto responsabile viene fermato in autostrada, a Firenze Nord, dalla polizia stradale. Nella notte, secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe reso dichiarazioni spontanee davanti agli agenti della polizia stradale e ai carabinieri di Verona.

– 8 settembre. Ada Rotini, 46 anni, viene uccisa dall’ex compagno e marito Filippo Asero, a Bronte in provincia di Catania. L’uomo, dando in escandescenze, ha estratto un coltello e ha cominciato a colpire la donna in auto, sferrando i fendenti dal finestrino sotto gli occhi della sorella e dell’anziano a cui la donna faceva da badante.

– 9 settembre. Angelica Salis, 60 anni, è stata uccisa dal marito di 67 anni, a Quartucciu, in provincia di Cagliari. L’uomo l’avrebbe prima accoltellata fino ad ammazzarla e poi lui stesso ha chiamato i carabinieri.

– 10 settembre. A Novena Vicentina, in provincia di Vicenza, viene uccisa con colpi d’arma da fuoco una donna nigeriana di 31 anni, Rita Amenze. A ucciderla un italiano di 56 anni con il quale conviveva che, dopo averla ammazzata, si è dato alla fuga, ma è stato arrestato dai carabinieri.

– 13 settembre. Ad Agnosine, nel Bresciano, Giuseppina Di Luca, 46 anni è stata uccisa dall’ex marito Paolo Vecchia, 52 anni, con numerose coltellate mentre usciva da casa per andare al lavoro. L’uomo si è poi costituito alla locale stazione dei carabinieri. Nello stesso giorno viene uccisa a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, Sonia Lattaro, 43 anni, accoltellata ripetutamente dal marito.

– 15 settembre. Alessandra Zorzin, 21 anni, viene uccisa nel suo appartamento, a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. A ucciderla, un suo conoscente Marco Turrin, 38 anni che si è tolto la vita.

– 17 settembre. Dorjana Cerqueni, 60 anni, viene uccisa dal padre, Stellio Cerqueni, 88 anni, a Sarmeola di Rubano in provincia di Padova. Dopo averla uccisa con un colpo di pistola, l’uomo si è suicidato. Padre e figlia non vi vedevano da più di 30 anni.

– 25 settembre. Anna Cupelloni, 57 anni, viene uccisa dall’ex marito Ciriaco Pagliaro, 65 anni, a Castel Sant’Elia, in provincia di Viterbo. Dopo averla uccisa con un colpo di fucile, si è suicidato, utilizzando la stessa arma.

– 5 ottobre. Carmen De Giorgi, 44 anni, viene uccisa a coltellate da Medhi Hounaifi, 34 anni, di origini marocchine, a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

– 12 ottobre. A Manduria, in provincia di Taranto, Pietro Dimitri, 75 anni, ha ucciso la compagna 70enne, Giuseppa Loredana Dinoi, arretato e condotto in carceree.

– 15 ottobre. A Montesilvano, in provincia di Pescara, viene uccisa Crisine Florida Cicio, 50 anni, ammazzata dal martito Daniel Stefano Corbos. L’uomo, domo averla uccisa accoltellandola, si è tolto la vita.

– 20 ottobre. A Castegnato, in provincia di Brescia, Elena Casanova, 49 anni, viene uccisa dall’ex compagno, Ezio Galesi, 59 anni. La donna è stata ammazzata a martellate.

– 4 novembre. A Ostia, in provincia di Roma, una donna di 77 anni è stata uccisa con un colpo di fucile nella sua casa, a Ostia Antica, sul litorale di Roma. Le forze dell’ordine hanno trovato il marito della donna in stato confusionale. L’uomo è stato posto in stato di fermo.

– 17 novembre. A Sassuolo, in provincia di Modena, Nabil Dhahari 38 anni, ha ucciso la sua ex compagna, Elisa Mulas, di 43 anni, che lo aveva già denunciato in precedenza. Nella strage, l’uomo ha ucciso anche la madre di Elisa Mulas, Simonetta Ferrara, di 64 anni e i figli della coppia. L’uomo, dopo la strage, si è suicidato.

– 18 novembre. A Montese, in provincia di Modena, una donna è stata uccisa dal marito, a coltellate. L’uomo, 71 anni, dopo aver ammazzato la moglie ha provato a togliersi la vita, con lo stesso coltello, utilizzato per l’omicidio.

– 20 novembre. A Reggio Emilia, viene trovata senza vita Juana Cecilia Hazana Loayza 34 anni, nata a Lima, ma da tempo residente in Italia. Le indagini si concentrano sull’ex compagno della donna, uccisa a coltellate. L’uomo, dopo essere stato localizzato dai carabinieri, è stato fermato e condotto in caserma.

– 10 dicembre. A Misterbianco, in provincia di Catania, Giovanna Cantarero, che tutti chiamavano Jenny, viene uccisa con un colpo di pistola al volto. La donna, 27 anni, è stata assassinata all’uscita da lavoro, in un panificio-pasticceria. Il 14 dicembre, in un casolare abbandonato del Villaggio Campo di Mare, in provincia di Catania, è stato ritrovato il cadavere del presunto autore dell’omicidio. Si tratta di un 30enne che avrebbe avuto, in passato, una relazione con la vittima.

– 13 dicembre. A Quartu Sant’Elena, città metropolitana di Cagliari, Mihaela Kleics, 50 anni di origini romene viene ritrovata morta nella sua abitazione. Sul corpo ferite e tagli riconducibili a coltellate. I carabinieri hanno fermato il compagno, Sandro Saris, 56 anni, che ha tentato il suicidio.

– 26 dicembre. A Gradara, in provincia di Pesaro-Urbino, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie, di 60 anni per motivi legati alla loro relazione, forse temendo che lo tradisse. L’uomo avrebbe accoltellato la moglie nel letto di casa

