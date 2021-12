La presunta esecutrice materiale è stata soccorsa dai vigili del fuoco e da personale del 118 e trasportata in codice rosso al Niguarda

Nella notte si è verificata un’esplosione in un palazzo di uffici di proprietà di Generali Real Estate in via Crespi 19, in zona Maciachini, a Milano. Si tratta di un edificio interamente adibito ad uffici, che era deserto. Lo scoppio, di origine dolosa, è avvenuto al piano interrato, in un locale tecnico. La presunta esecutrice materiale è stata soccorsa dai vigili del fuoco e da personale del 118 e trasportata in codice rosso al Niguarda. L’edificio non ha riportato danni strutturali. L’esplosione negli uffici di Generali Real Estate è avvenuta intorno alle 5 di mattina. A provocare lo scoppio, in un locale tecnico al piano -1, è stata della benzina a cui è stato dato fuoco. Due tanniche sono state recuperate sul posto dai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

