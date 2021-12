I rappresentanti delle comunità ebraica, islamica, cristiana e buddista si sono trovati per un momento di preghiera

(LaPresse) Si ripete da 23 anni la preghiera interreligiosa della Viglia di Natale nei pressi di Stazione Centrale a Milano organizzata dai City Angels. Anche quest’anno i rappresentanti delle comunità ebraica, islamica, cristiana e buddista si sono trovati per un momento di preghiera per poi aiutare i volontari a distribuire regali di Natale ai tanti senzatetto di Stazione Centrale. “E’ un’iniziativa nel senso della fratellanza, della solidarietà e dell’unione, perché come dice Papa Francesco nessuno si salva da solo”, ha spiegato Mario Furlan presidente dei City Angels. All’iniziativa hanno partecipato anche diversi esponenti del mondo politico milanese oltre che la conduttrice Simona Ventura.

