Indagini riaperte nell'agosto 2020

(LaPresse) E’ stato arrestato anche il nipote del presunto omicida di Benedetto Ganci, ucciso il 5 novembre del 1998, a colpi di paletti di cemento, da Antonino Adamo. I carabinieri del nucleo investigativo di Trapani hanno arrestato, in flagranza di reato, Vincenzo Adamo, nipote di Antonio, per detenzione armi clandestine e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, in concorso con lo zio. L’arresto è scattato in seguito alla riapertura delle indagini sull’omicidio di Benedetto Ganci. Indagini riaperte nell’agosto 2020, dopo che una figlia dell’ucciso si era presentata presso i carabinieri di Salemi, svelando dettagli che collegavano l’uccisione del padre a dissapori con lo zio.

