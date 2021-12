Il sisma poco dopo le 11.30: epicentro a Bonate sotto

(LaPresse) – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30. L’epicentro è stato individuato vicino a Bergamo, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma, di magnitudo 4.4, è stato registrato alle 11:34:47, a una profondità di 26 km, a circa 2 km a est da Bonate Sotto.

Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti, come riportano i Vigili del Fuoco sul loro profilo Twitter.

🔴 Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richieste di soccorso sono giunte alle sale operative dei #vigilidelfuoco [#18dicembre 11:55] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

La conferma arriva anche dal presidente della Regione. “Scossa di terremoto magnitudo 4,4 sentita in tutta la Lombardia. L’epicentro è stato vicino a Bonate Sotto, Bergamo. Sono in contatto con la Protezione Civile, al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o cose”, scrive su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

Esattamente un anno fa ci fu un’altra scossa in Lombardia con epicentro nel milanese.

