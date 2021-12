L'iniziativa all'arrivo del treno nel capoluogo lombardo

(LaPresse) Un flash mob con i colori di Italia e Francia per celebrare l’arrivo del primo Frecciarossa Parigi-Milano. E’ l’iniziativa che si è svolta in stazione Centrale nel capoluogo lombardo e che ha simboleggiato la vicinanza dei due Paesi. In scena alcuni dei simboli francesi come can can, Napoleone, Asterix e Obelix.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata