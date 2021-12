La giovane condannata per oltraggio a pubblico ufficiale. I manifestanti: "Sentenza assurda"

(LaPresse) Momenti di tensione a Torino durante il presidio organizzato in piazza Vittorio Veneto in protesta contro la sentenza di primo grado che ha condannato a 4 mesi, per oltraggio a pubblico ufficiale, Maya Bosser Peverelli la ragazza che ha accusato un poliziotto di averla picchiata nel giugno 2017. L’agente è invece stato assolto dall’accusa di lesioni. “Il tribunale di Torino ha pronunciato una sentenza di una gravità assurda”, dicono alcuni dei manifestanti scesi in piazza. Diverse le fasi concitate del presidio in cui non sono mancati momenti di tensione tra le forze dell’ordine e i militanti.

