La campagna del collettivo è stata condivisa anche da Zerocalcare

(LaPresse) Tensione davanti al tribunale di Torino dove le attiviste del collettivo “Io sto con Maya” si sono radunate per protestare contro la sentenza di primo grado che ha condannato a 4 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale Maya Bosser Peverelli la ragazza che ha accusato un poliziotto di averla picchiata nel giugno 2017. Assolto invece l’agente. La campagna del collettivo è stata condivisa anche da Zerocalcare. “Non accettiamo queste decisioni arbitrarie, né ora né mai”, dicono le manifestanti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

