Si tratta di un avvocato di Monza

Altra svolta nella vicenda legale del piccolo Eitan Biran, l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone: il Tribunale dei Minori di Milano ha stabilito che il piccolo è “temporaneamente collocato presso la zia Aya Biran ma il tutore al momento è un professionista terzo, in particolare un avvocato di Monza”, come si apprende da fonti legali. La decisione è stata presa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, a causa dell’elevata “elevata conflittualità” riscontrata dai giudici tra la zia paterna di Eitan, Aya Biran, e i nonni materni. A questo punto, i giudici hanno preferito nominare un tutore esterno che temporaneamente seguirà anche la situazione finanziaria del bambino e gestirà il suo patrimonio. Si tratta di un avvocato di Monza. A sollecitare questa soluzione sono stati i legali dei nonni, Sara Carsaniga e Paolo Sevesi e la corte, con l’assenso della Procura per i Minorenni, lo ha adottato.

Il bambino è stato per mesi al centro di una battaglia legale che ha spaccato le famiglie dei genitori, da quando il nonno materno portò in Israele con un volo privato il piccolo Eitan.

