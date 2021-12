L'Europa dà asilo "ma più spesso lo nega"

(LaPresse) -Almeno fino all’estate 2021 i livelli della domanda di asilo da parte dei migranti nei confini dell’Ue non avevano ancora raggiunto quelli del pre-pandemia. E’ quanto evidenzia il quinto rapporto Migrantes, con un focus sull’Europa che dà asilo “ma più spesso lo nega”, si legge nel documento. Si parla anche di un preoccupante aumento di persone nei centri di detenzione libici: solo i centri considerati ufficiali detenevano a fine settembre 10 mila persone fra uomini, donne e minori contro i poco più di 1000 di gennaio. Troppo pochi invece i ricollocamenti in Europa, aumentano i casi in cui viene accordata la protezione speciale.

