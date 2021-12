L'uomo, dai primi accertamenti, pare essersi suicidato

È stato trovato in una zona non abitata del villaggio Campo di Mare, in provincia di Catania, il cadavere del presunto autore del femminicidio avvenuto nella frazione Lineri di Misterbianco. L’uomo, dai primi accertamenti, pare essersi suicidato. Era ricercato per la morte della 27enne Jenny Cantarero. Sono in corso i rilievi da parte della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Catania.

