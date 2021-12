L'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area

(LaPresse) Crolla un ponte a Trapani, nessun ferito. Il ponte San Bartolomeo, lungo la SS 187, nel comune di Castellammare del Golfo, ha ceduto durante la notte tra venerdì e sabato. Si è conclusa la messa in sicurezza del tratto stradale e dell’area circostante al dissesto da parte dei vigili del fuoco.

