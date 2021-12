Il sindaco Lo Russo: "Essere qui ribadisce importanza della sanità pubblica"

(LaPresse) Torna ‘Un Babbo Natale in Forma’, l’iniziativa che vede decine di Babbi Natale portare un sorriso ai bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Per evitare assembramenti, la cerimonia di questa XI edizione è avvenuta in piazza Polonia con una diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione ed in collegamento tramite la piattaforma ZOOM. “Vi hanno preso parte migliaia di Babbi Natale: tutte le classi del Concorso Scuole e il grande numero di amici di Forma, che da sempre animano in ogni modo possibile la nostra iniziativa natalizia”, dichiara orgoglioso Antonino Aidala, Presidente di Fondazione Forma. Come di consueto, i supereroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici sono poi scesi dal tetto del Regina Margherita salutando dalle finestre i bambini. Domenica la sfilata di moto sotto il piazzale dell’Ospedale: i motociclisti si troveranno al Mo.vi di Borgaretto di Beinasco. Anche loro porteranno un saluto ai bimbi. “Una bellissima iniziativa che sta entrando nelle tradizioni torinesi – ha detto il sindaco Stefano Lo Russo – Crediamo che l’iniziativa di oggi sia un augurio, la pandemia ci ha fatto riscoprire il valore della sanità pubblica”.

