L'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone è rientrato in provincia di Pavia con gli zii

Eitan è tornato in Italia dopo 84 giorni trascorsi in Israele. Il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, che era stato portato via dal nonno materno Shmuel Peleg, è atterrato ieri sera a Orio al Serio ed è rientrato a casa con gli zii paterni e le due cugine a Travacò Siccomario, nel Pavese. “Erano tutti tranquilli e sereni”, ha raccontato Andrea Lenoci, vice commissario di Pavia.

