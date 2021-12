Parla la sindaca di Travacò Siccomario, Domizia Clensi: "Ora ha bisogno di tranquilllità"

(LaPresse) – C’è attesa per Eitan Biran, il bimbo sopravvisutto alla strage del Mottarone, a Travacò Siccomario, in provincia di Pavia, il paese degli zii Aya Biran e Or Nirko, ai quali è stato affidato dopo le sentenze della giustizia israeliana. “Quello che è successo dopo la tragedia è stato incomprensibile con lo scontro tra le famiglie – dice la sindaca Domizia Clensi – . Siamo felici che ora sia un cittadino di Travacò ma il nostro sarà un abbraccio di cuore e non di presenza, perché mi auguro che lui possa tornare tranquillo in questa casa senza avere gli occhi addosso di tutti”.

