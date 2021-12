Gli indagati vendevano online beni inesistenti: 120 poliziotti impiegati nell'operazioni

(LaPresse) Oltre 120 poliziotti della Polizia Postale e della questura impiegati in un’operazione anti-truffe a Reggio Calabria: eseguite 18 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio, sostituzione di persona e trattamento illecito dei dati personali, come appartenenti a un sodalizio criminale operante sui versanti ionico e tirrenico del territorio reggino. Gli indagati vendevano su note piattaforme di e-commerce, secondo gli investigatori, autovetture, trattori, scavatori, scooter e altri beni in realtà inesistenti.

