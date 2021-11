I 4 sono accusati di aver stuprato una 19enne in Costa Smeralda nel 2019

Il gup di Tempio Pausania Caterina Interlandi ha rinviato a giudizio Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e altri tre ragazzi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I quattro amici sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne norvegese, avvenuta nella villa di Grillo a Porto Cervo in Costa Smeralda, al termine di una serata in discoteca. Nell’abitazione era presente anche un’amica della ragazza. I quattro hanno sempre sostenuto si fosse trattato di rapporti consenzienti. Beppe Grillo in un video aveva difeso il figlio.

