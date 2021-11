I quattro imputati confermano la scelta del rito ordinario

Nell’aula Diomedi del Tribunale di Tempio Pausania si è tenuta oggi l’udienza preliminare, già aggiornata al 26 novembre, al termine della quale il giudice per l’udienza preliminare Caterina Interlandi dovrà decidere sul rinvio a giudizio per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo norvegese di 19 anni. I quattro imputati sono tutti assenti, mentre sono in aula gli avvocati difensori Andrea Vernazza, Romano Raimondo, Gennaro Velle, Ernesto Monteverde, Alessandro Vaccaro e Mariano Mameli. In aula anche il procuratore capo Gregorio Capasso, rimasto da solo a rappresentare l’accusa dopo il trasferimento a Sassari del pm Laura Bassani, da due anni titolare dell’inchiesta. L’avvocato Andrea Vernazza, uno degli avvocati di Ciro Grillo, lasciando il tribunale di Tempio Pausania, ha detto di aver “preannunciato il rito ordinario“, scelta che sarà formalizzata nell’udienza del 26 novembre. Come emerso nei giorni scorsi, non ci sarà dunque il ricorso al rito abbreviato, che avrebbe garantito agli imputati lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Il figlio del comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle è accusato con tre amici di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne.

“L’enfatizzazione mediatica è una prova dura. Ogni volta che si parla di questa vicenda sui giornali, per la mia assistita è come spargere sale sulla ferita”. L’ha detto l’avvocato Giulia Bongiorno, arrivando al tribunale di Tempio Pausania per l’udienza preliminare dove il gup Caterina Interlenghi dovrà decidere sul rinvio a giudizio di Ciro Grillo e di altri tre ragazzi accusati di stupro. L’avvocato Bongiorno difende la ragazza, vittima del presunto stupro che sarebbe stato consumato nella villa estiva a Porto Cervo di Beppe Grillo. “Cosa mi aspetto? Vediamo cosa accade oggi e poi parliamo di futuro”, ha aggiunto Bongiorno.

