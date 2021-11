FOTOGALLERY

Meredith Kercher, studentessa britannica in Italia nell’ambito del progetto Erasmus, venne ritrovata priva di vita con la gola tagliata nella propria camera da letto, all’interno della casa che condivideva con altri studenti a Perugia. La causa della morte una emorragia a seguito di una ferita al collo provocata da un oggetto acuminato. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva il cittadino ivoriano Rudy Guede. L’iter giudiziario del processo fu particolarmente travagliato e vide nel 2015 assolti dalla Corte di Cassazione gli altri due coimputati Raffaele Sollecito e Amanda Knox – cittadina americana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata