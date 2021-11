Oggi 18esimo corteo di protesta in città contro le certificazioni verdi

(LaPresse) Momenti di caos e di tensione tra le forze dell’ordine e i No green pass a Milano, durante il 18esimo corteo di protesta in città contro le certificazioni verdi. I manifestanti hanno provato a muoversi in corteo verso una piazza Duomo, blindata dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa, confondendosi di fatto con passanti e turisti. Almeno 60 i manifestanti identificati, secondo la questura, tra piazza Fontana e piazza Duomo tra le 16 e le 17, mentre altri No green pass sono stati fermati e identificati successivamente.

