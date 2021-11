All'arrivo dei soccorsi, il 71enne è stato trovato in gravi condizioni e trasportato in ospedale

A poche ore dalla strage familiare di Sassuolo, un altro femminicidio nel Modenese. Una donna è stata uccisa dal marito, a coltellate, a Montese, in provincia di Modena. L’uomo, 71 anni, dopo aver ammazzato la moglie ha provato a togliersi la vita, con lo stesso coltello, utilizzato per l’omicidio. All’arrivo dei soccorsi, il 71enne è stato trovato in gravi condizioni e trasportato in ospedale. Sono in corso indagini dei carabinieri.

L’uomo ora è stato ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Sentito da LaPresse, il personale medico dell’ospedale non si è espresso sulle condizioni salute del 71enne che, per il momento, si mantengono stabili ma comunque sono sott’osservazione. Per il momento, non sono ancora confermate le voci che l’uomo fosse affetto da Alzheimer. I carabinieri, intervenuti sul posto, mantengono il riserbo sulle dinamiche dell’omicidio e sui dettagli delle indagini.

