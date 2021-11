Blitz della polizia: tra i reati contestati omicidio premeditato e estorsione aggravata

La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha ricostruito in una inchiesta quattro casi di lupara bianca in Puglia, sfociati nel blitz che ha portato all’arresto di otto persone. Il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile delle questure di Bari e Barletta-Andria-Trani e del commissariato di Canosa di Puglia. I destinatari del provvedimento cautelare sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio premeditato, in concorso, aggravato, violazione della legge sulle armi e delle misure di prevenzione, distruzione di cadavere, violenza e minaccia a pubblico ufficiale in concorso, estorsione aggravata. Contestata l’aggravante mafiosa.

