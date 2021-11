Per il momento sono accusati di istigazione a delinquere, con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici, e di istigazione a disobbedire alle leggi

(LaPresse) Diciassette perquisizioni da parte della polizia di Stato di Torino n ei confronti di attivisti No vax e No green pass affiliati al canale Telegram ‘Basta Dittatura’, già oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro. Gli indagati partecipavano alla chat incitando all’uso delle armi e a compiere atti illeciti contro le più alte cariche dello Stato, come il presidente del Consiglio Draghi. Diversi soggetti nel mirino della polizia erano già noti alle forze dell’ordine. Sedici le città coinvolte nelle attività della polizia. Per il momento sono accusati di istigazione a delinquere, con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici, e di istigazione a disobbedire alle leggi.

