Il vicepresidente del sindacato Trinchillo commenta la sentenza del Consiglio di Stato

Il vicepresidente nazionale del Sindacato italiano balneari, Salvatore Trinchillo, commenta la sentenza del Consiglio di Stato che proroga fino al 2023 le concessioni aprendo poi ai bandi pubblici. “Siamo perplessi. Ci aspettiamo che Governo e Parlamento emanino una legge chiara per tutelare gli investimenti e pianificare il futuro: non può essere un giudice a legiferare in materia”, ha dichiarato Trinchillo, titolare di un bagno a Varcaturo, nel Napoletano.

