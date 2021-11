Residenti soddisfatti dell'opera che ha lasciato asciutta la città lagunare

(LaPresse) L’inizio di novembre ha portato l’acqua alta in Laguna con picchi fino 139 cm ma, grazie al Mose, Venezia è rimasta all’asciutto. “Ha funzionato: siamo stati risparmiati, l’acqua non è entrata in negozio. Prima bastavano 95 cm”, fa sapere una negoziante a cui fa eco un altro veneziano. “E’ cambiato tutto, si può camminare e i negozi possono rimanere aperti”.

