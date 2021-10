L'azione degli attivisti di Extinction Rebellion in azione durante il G20

Alcuni attivisti di Extinction Rebellion si sono incatenati ai cancelli del Foro di Traiano, a Roma, con cartelli gialli con scritto ‘Crisi climatica ed ecologica’ e ‘I governi hanno fallito’. Altri 11 sono seduti su via Nazionale e cinque su via 24 maggio. La manifestazione, controllata dalle forze dell’ordine si sta svolgendo senza incidenti. La protesta nei giorni del summit G20 in corso proprio nella capitale.

