Federalberghi: "Durata media del soggiorno sarà di 3,4 notti"

In occasione del ponte di Ognissanti saranno 10 milioni e 535 mila gli italiani che si metteranno in viaggio. Il 90,5%, secondo dati Federalberghi, rimarrà nel Belpaese mentre il 9,5% andrà all’estero. Quasi il 70% di chi resterà in Italia rimarrà nella stessa regione di residenza. La durata media del soggiorno sarà di 3,4 notti trascorse fuori casa. Tra le mete in primis le località d’arte (27,7% delle preferenze), seguite da montagna (22,5%) e mare (20,5%). Per chi andrà all’estero tra le prime scelte le grandi capitali europee. In 400mila andranno in agriturismo.

