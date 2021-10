Nuovi disagi per il traffico: i manifestanti si muovono in maniera disordinata in città

Nuova manifestazione a Milano dei No Green Pass. Dopo la sosta sotto la sede della Rai, tappa finale del percorso concordato con la questura, i manifestanti hanno ripreso la marcia con l’intenzione di tornare in Piazza Duomo, passando per Piazzale Cadorna, secondo un itinerario non concordato e quindi non autorizzato. Il dispositivo di sicurezza della questura e dei carabinieri sta seguendo i manifestanti che si stanno muovendo massicciamente e disordinatamente verso il centro cittadino generando nuovamente disagi al traffico, come confermato dalla questura.

