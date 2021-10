Il leghista Sasso: "Soldi buttati, simbolo di stagione che non c'è più"

Polemiche a Venezia dove circola la foto di una ‘bettolina’ con sopra diversi banchi a rotelle, di quelli voluti dall’ex ministra Azzolina, destinati alla discarica. “Banchi a rotelle in una ‘bettolina’ che vanno al macero – scrive il leghista Rossano Sasso – Soldi buttati. Un simbolo di una stagione che per fortuna non c’è più”.

La vicenda è stata ricostruita anche da Orizzontescuola mentre i primi a darne notizia sarebbero stati i quotidiani veneti del gruppo Gedi, che hanno chiesto spiegazioni ad Azzolina.

Siamo al Governo per portare a casa risultati, altri sono inseguiti ancora dai propri fantasmi … a rotelle. 😀#soldibuttati pic.twitter.com/GSB6b98iFG — Rossano Sasso (@roxsasso) October 29, 2021

