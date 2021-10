Corteo contro gli ingressi scaglionati a scuola. Mobilitazione per il G20

(LaPresse) Nuova manifestazione studentesca a Roma, partita dal Circo Massimo è arrivata fin sotto al ministero dell’Istruzione. Dopo il flash mob dello scorso 27 ottobre sotto la prefettura capitolina, un corteo organizzato dalla “Rete degli studenti medi”, è sfilato per le strade della capitale, per protestare nuovamente contro gli orari di ingresso scaglionati imposti nella regione Lazio. Fumogeni, slogan e tanta voglia di farsi sentire da parte degli studenti, che rilanciano la partecipazione alla mobilitazione nazionale dei sindacati prevista per il 30 ottobre, sempre a Roma, contro il G20.

