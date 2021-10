Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella che a sparare sia stato il proprietario di qualche villetta a seguito di un tentativo di furto

Due giovani incensurati sono stati uccisi ad Ercolano (Napoli) a colpi d’arma da fuoco. Si tratta di un 26enne e un 27enne. Il duplice omicidio è avvenuto in via Marsiglia alle falde del Vesuvio, in una zona sterrata di Ercolano. Si stanno vagliando varie ipotesi per ricostruire la dinamica.

Sembra escluso l’agguato di camorra

Sul posto ci sono i magistrati, i carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Al momento non si esclude alcuna pista, tranne quella dell’agguato di camorra, che sembra essere la meno probabile. Al vaglio degli inquirenti anche quella che a sparare possa essere stato il proprietario di qualche villetta o abitazione della zona a seguito di un tentativo di furto.

Pare che i due ragazzi fossero in auto quando sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco. A sparare sarebbe stato il proprietario di una villetta di via Marsiglia, zona sterrata alle falde del Vesuvio, che già aveva subito il furto dell’auto qualche tempo fa. Potrebbe essersi impressionato della presenza dei due ragazzi intorno a casa sua e a quel punto abbia sparato. Al momento il proprietario della villetta, che pare sia un cacciatore, è ascoltato dai carabinieri intervenuti sul luogo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata