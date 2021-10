Salvo Pogliese durante un sopralluogo in città: "Speriamo Apollo non ci riservi sorprese"

(LaPresse) “Speriamo che Apollo non ci riservi sorprese. La situazione è meno grave di quello che temevamo. Aspettiamo il nuovo bollettino alle 16″. Così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, durante un sopralluogo nel villaggio Santa Maria Goretti, “che vive problematiche aggiuntive: ieri intervento dell’ufficio manutenzione del Comune per liberare un canale”. “Ringrazio i cittadini che stanno rispettando le ordinanze e per il senso di responabilità che stanno dimostrando”, ha concluso il sindaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata