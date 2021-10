Il governatore del Lazio ha presentato la campagna vaccinale nella Regione

Nicola Zingaretti si è vaccinato contro il vaccino dando il via alla campagna nel Lazio. “Grazie ai medici a tutto il sistema abbiamo comprato i vaccini in tempo e la campagna vaccinale è partita. Faccio un appello per vaccinarci tutti anche questa volta e fare come lo scorso anno dove i vaccini sono aumentati del 70%. Questo ha fatto la differenza nei reparti ospedalieri. Soprattutto ora che comincia la stagione invernale è importante fare anche questa campagna vaccinale”, le parole del governatore del Lazio.

