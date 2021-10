Manifestazione nella città giuliana dove crescono i casi di Covid

Nuova iniziativa contro il Green Pass a Trieste. Gli attivisti si sono ritrovati a Campo San Giacomo per un corteo che attraversa la città per ribadire il no al certificato vaccinale per i lavoratori. Sono circa 1.500 i partecipanti, la situazione è tranquilla. Intanto è aumentato a 56 il numero dei contagi Covid del focolaio di Trieste scaturito dalle manifestazioni iniziate nelle scorse settimane. Lo ha detto a LaPresse l’epidemiologo che guida la task force anti Covid in Friuli Venezia Giulia, Fabio Barbone: “Dei 56 casi complessivi nove sono secondari, ovvero riguardano persone non presenti alle proteste ma entrati in contatto coi partecipanti. Si tratta del focolaio più importante attivo in questo momento in Friuli Venezia Giulia”, ha spiegato l’esperto.

