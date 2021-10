Anche la donna era ospite della struttura

I corpi di due bambine di 11 e 3 anni sono stati ritrovati in una casa d’accoglienza a Verona. Lo si apprende da fonti della Questura scaligera. Al momento le indagini si stanno concentrando sulla madre delle due bambine, anch’essa ospite della casa di accoglienza di via Ponte San Pancrazio 1. La donna è ricercata. Domani si svolgerà l’autopsia sui corpi delle due bambine.

Al momento del ritrovamento dei corpi, si apprende, la stanza delle bambine era in ordine, e gli inquirenti non avrebbero trovato alcun segno particolare capace di spiegare immediatamente l’accaduto. La madre e le due figlie, tutte e tre di nazionalità cingalese, si trovavano nella casa d’accoglienza da circa un anno, in seguito a una decisione presa dal Tribunale di Venezia.

