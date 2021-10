In Sicilia sono centinaia gli interventi di soccorso effettuati nelle ultime ore

(LaPresse) Salvati dai vigili del fuoco quattro uomini, che erano rimasti bloccati dall’improvviso innalzamento del fiume che attraversa le Terme Segestane (Trapani). Ieri, in tarda sera, l’intervento delle squadre fluviali che, dopo due ore di duro lavoro, li hanno affidati alle cure dei sanitari. In Sicilia e Calabria sono centinaia gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nelle ultime ore a causa del maltempo.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata