La denuncia su Twitter: "Vedono un aereo e chiedono perché l'Europa guarda e non le soccorre". In un altro tweet si parla di un gommone con 60 persone a bordo

“Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla Libia. Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso!”. Lo scrive su Twitter Alarm Phone. “Le 68 persone in pericolo sono esauste e alla deriva tra onde alte. Vedono un aereo sorvolarle, che noi identifichiamo come un aereo Frontex. Le persone a bordo chiedono perché l’Europa le guarda solamente dall’alto ma non le soccorre da più di un giorno”, scrive Alarm Phone in un altro tweet. Poi, ancora, in un ulteriore tweet parla di “60 vite a rischio imminente nel #CentralMed! Siamo in contatto con 60 persone a bordo di un gommone. La barca si sta sgonfiando e sta entrando acqua. Temiamo il peggio se le autorità, informate 11 ore fa, non agiscono immediatamente”.

🆘 nella SAR di #Malta!

Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla #Libia. Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso! pic.twitter.com/Z01h1aZycX — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021

SOS 60 vite a rischio imminente nel #CentralMed! Siamo in contatto con 60 persone a bordo di un gommone. La barca si sta sgonfiando e sta entrando acqua. Temiamo il peggio se le autorità, informate 11 ore fa, non agiscono immediatamente. #DontLetThemDrown! pic.twitter.com/PmyOOTfVB5 — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021

L’aggiornamento

🧡 Update! #GeoBarents rescued the people who contacted us when in distress at sea! We are glad they are safe & we hope they can dismbark soon! Thanks @MSF_Sea for your important work. #civilfleet https://t.co/xof7aihZy5 — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021

