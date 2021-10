Circa mille le persone hanno risposto all'appello del popolare attore

(LaPresse) Sono circa un migliaio i militanti “no vax” e “no green pass” che hanno risposto all’appello dell’attore Enrico Montesano per una manifestazione al Circo Massimo di Roma. “Il futuro – ha detto il popolare attore – passa per un nuovo partito e faccio appello a tutti quelli nati da poco e che non hanno rappresentanza in Parlamento”.

