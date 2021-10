Confiscato un complesso residenziale di 3mila metri quadri

I carabinieri di Frascati hanno sgomberato a Roma, in via Caldopiano, un complesso residenziale di circa 3mila mq, comprendente 2 villette unifamiliari e una villetta bifamiliare, riconducibile al clan mafioso dei Casamonica. Sul posto personale dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell’Agenzia del Demanio che, una volta entrata in possesso dei beni immobili, li darà in uso all’Arma. I beni immobili di via Caldopiano, a Roma, che i carabinieri stanno sgomberando questa mattina, erano stati confiscati a Gelsomina Di Silvio (ex convivente di Ferruccio Casamonica), detta Silvana, e di suoi 3 figli.

