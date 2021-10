Richieste di migliaia di euro e intimidazioni rivolte al titolare di un centro scommesse

(LaPresse) Estorsioni, indimidazione e minacce rivolte al titolare di un centro scommesse a Bari. In manette finiscono sei pregiudicati del clan degli Strisciuglio, arrestati dai Carabinieri del capoluogo pugliese, con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Alcune delle continue richieste di pagamenti alle vittime, anche di migliaia di euro, servivano a finanziare le attività illecite del clan sul territorio. Altre, servivano per far fronte a spese legali o di altro genere, come quelle per la cresima della figlia di uno degli arrestati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata