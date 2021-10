La sentenza di condanna a 5 anni e quattro mesi, per omicidio stradale plurimo, è diventata definitiva

Torna libero Pietro Genovese, il giovane che nel 2019 investì e uccise due ragazze di 16 anni in Corso Francia, a Roma. Il giovane era sottoposto a obbligo di dimora e il Tribunale di Sorveglianza dovrà decidere come sconterà la pena residua di circa 3 anni e 7 mesi. La sentenza di condanna a 5 anni e quattro mesi, per omicidio stradale plurimo, è diventata definitiva nel luglio scorso, concordata in appello dalla difesa.

L’incidente

I fatti risalgono alla notte tra il 21 e il 22 dicembre: le due 16enni avevano trascorso una serata con gli amici, alla pista di pattinaggio del vicino Auditorium, festeggiando insieme l’inizio delle vacanze natalizie. Pioveva, correvano per tornare a casa e il suv, guidato da Genovese, figlio del regista Paolo, andava a velocità sostenuta, quando le travolse, uccidendole sul colpo.

Subito dopo l’impatto, Genovese provò a soccorrere le giovani, ma per loro non ci fu nulla da fare, mentre il ragazzo, sotto shock, venne portato in ospedale per accertamenti e analisi risultando positivo ai test alcolemico tossicologici con un tasso di alcol dell’1,4, tre volte superiore a quello consentito per guidare. In particolare nel caso dei neopatentati, il codice della strada non consente assunzione di alcol per chi guida da meno di tre anni.

A seguito degli accertamenti, l’investitore, difeso dagli avvocati Franco Coppi e Gianluca Tognozzi, finì ai domiciliari, mentre il luogo dell’incidente divenne meta di incontro per gli amici delle due vittime che ancora vi si ritrovavano, in ricordo di Gaia e Camilla, per chiedere giustizia.

