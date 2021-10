Un truck, lungo oltre 10 metri, si trasforma in un palco all'aperto per svolgere dibattiti, confronti, iniziative. Girerà tutto il Paese

È tutta ‘on the road’ la nuova campagna della Uil su lavoro e sicurezza. Un truck, lungo oltre 10 metri, si trasforma in un palco all’aperto per svolgere dibattiti, confronti, iniziative, e girerà il Paese da nord a sud, per oltre un mese, accompagnato dallo slogan ‘Nelle piazze con le persone per ridisegnare l’Italia’.

Una trentina di appuntamenti, in 27 città, e un obiettivo su tutti: ascoltare le persone e costruire insieme a loro una proposta di ripresa, crescita e sviluppo.

Contro le morti sul lavoro, evidenzia il segretario generale Pierpaolo Bombardieri, “per noi l’impegno continua anche dopo le decisioni assunte dal governo, perché continuiamo a registrare morti e continuiamo a pensare che sia importante sensibilizzare la popolazione”.

“Lo facciamo nei nostri dibattiti, nelle nostre piattaforme, e pensiamo che sia fondamentale farlo nelle piazze, in giro per l’Italia, parlando con i lavoratori e le lavoratrici ma anche con chi solitamente non sta sui posti di lavoro, dai giovani ai pensionati – prosegue -. È un tema che riguarda la legalità in questo paese e siamo convinti debba essere affrontata come questione culturale oltre che normativa”.

Il truck partirà domani con il primo dibattito, a Perugia, e girerà il Paese senza sosta fino al 25 novembre, data fissata per l’evento di chiusura, a Roma. Così il sindacato cerca di rilanciare il dibattito, non più ‘virtuale’, dopo quasi due anni di pandemia.

Parlando di green pass, Bombardieri evidenzia che “in questo paese c’è una maggioranza silenziosa e democratica che ha deciso di fare il vaccino, anche per mettere il Paese nelle condizioni di ripartire”. Il rilancio, conclude, non può che passare anche dal tema del lavoro, e non è scindibile da quello della sicurezza.

