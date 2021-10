Il Soccorso Alpino: "Il percorso è per Escursionisti Esperti"

Un escursionista è morto al Corno alle Scale oggi, mentre cercava di fare una foto. La ricostruzione dell’accaduto è del Soccorso Alpino sui social: “Due escursionisti entrambe residenti a Imola (BO) nella mattinata di oggi sono andati a fare un’escursione nel comprensorio del Corno alle Scale, decidendo di salire in cima alla montagna percorrendo il sentiero CAI 337, conosciuto anche col nome di sentiero dei Balzi dell’Ora. Si tratta di una bellissima escursione, ma molto impegnativa, caratterizzata da salti di roccia – si legge in un post su Facebook – Le guide CAI quel sentiero lo classificano con la sigla EE che significa per Escursionisti Esperti. I due Trekker avevano già percorso diversa strada, quando già arrivati a questo 1850, uno di loro, un uomo di 29 anni residente a Imola si è sporto per fare una foto, secondo quanto riferito dall’amico, ed è caduto per tantissimi metri. Sono circa le 13.30 quando l’amico allerta il 118. Sul posto viene inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale che si trovava già in prossimità del Croce del Corno. I tecnici raggiungono in pochi minuti il luogo dell’evento e trovano la persona incosciente e priva di polso. Mentre due tecnici iniziano le manovre di R.C.P (rianimazione cardio polmonare), il caposquadra attiva l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. Il massaggio cardiaco prosegue fino all’arrivo del mezzo di soccorso avanzato che ha sbarcato l’equipe con il verricello, in quanto la zona non è atterrabile, ma purtroppo il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Dopo autorizzazione alla rimozione, da parte del Pubblico Ministero, la salma è stata recuperata sempre con il verricello e trasportata nella zona della Polle. Sul posto presenti Carabinieri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata