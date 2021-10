Le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente sono affidate alla Guardia costiera

Tragedia nel Levante genovese: un sub è morto a Sestri Levante in un incidente in mare. La vittima è un uomo di 70 anni, A. M. che si stava immergendo insieme ad altre 2 persone ed è stato travolto da un’imbarcazione. Lo specchio acqueo in cui è avvenuta la tragedia è quello di fronte al porticciolo. Inutili i soccorsi; sul posto gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono affidate alla Guardia costiera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata