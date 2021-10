Torino, flash mob in Piazza Castello contro il green pass

La protesta nel giorno del via all'obbligo sui posti di lavoro pubblici e privati

(LaPresse) Flash mob del popolo dei no Green Pass in piazza Castello a Torino per protestare contro la certificazione verde nel giorno del via all’obbligo sui posti di lavoro pubblici e privati. I manifestanti hanno simbolicamente bruciato in un falo i green pass tra gli applausi dei presenti. Sull’istallazione della Regione Piemonte, che segnala l’andamento della campagna vaccinale, sono stati incollati dei biglietti con i nomi delle persone che secondo i dimostranti sono morte per il vaccino.

